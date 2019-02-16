السيد نصر الله: الارادة العراقية هي التي حسمت المعركة سريعا مع داعش في سوريا

2019/02/16 | 17:51

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{بغداد:الفرات نيوز} اكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، ان الارادة العراقية هي التي حسمت المعركة سريعا مع داعش في سوريا، فيما أشار الى ان المعارك الاضخم خاضها الجيش السوري والحلفاء بينما الاميركي كان يعرقل..يتبع

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