ضبط معاملات مروجة من دون أصحابها في البطاقة الموحدة للانبار

2019/02/16 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} ضبط مكتب مفتشية وزارة الداخلية في الانبار، السبت، معاملات مروجة من دون حضور أصحابها.

وذكر مصدر امني لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "مكتب مفتشية الداخلية في الانبار ضبط 10 معاملات في دائرة البطاقة الوطنية الموحدة لمواطنين موقعة ومروجة بدون حضور اصحابها الاصلين في الرمادي".انتهىبواسطة: حميد الفهد

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