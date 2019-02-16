2019/02/16 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماجد الصوري: لا يوجد جدية في إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: js3Xl-kvHew
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماجد الصوري: لا يوجد جدية في إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماجد الصوري: لا يوجد جدية في إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).