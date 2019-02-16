2019/02/16 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد علي جعفري ،السبت، إن إيران ستثأر لدماء شهداءها من النظامين الإماراتي والسعودي.وقال جعفري في كلمة له ألقاها خلال مراسم تشييع شهداء زاهدان، في مدينة أصفهان انه “على النظامين السعودي والاماراتي الخائنين ان يعلما بان صبر الجمهورية الاسلامية الإيرانية قد نفد وسوف لن تتحمل دعمهما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء جعفري: سنثأر لدماء شهدائنا من النظامين الإماراتي والسعودي alansaar.

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