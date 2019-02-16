ترجيحات بإعلان تعيينات التربية بداية الشهر المقبل

2019/02/16 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… رجحت عضو لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد جسومة الازيرجاوي، السبت، إعلان أسماء الفائزين في تعيينات التربية في جانبي الرصافة والكرخ بداية الشهر المقبل، فيما بينت أن مجلس بغداد خاطب مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن التعليمات والضوابط المتعلقة بالتعيينات ولم يتم الرد حتى الآن.وقالت الازيرجاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، […]

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