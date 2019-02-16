ديالى.. مصرع مدني بحادث سير شمال غرب بعقوبة

2019/02/16 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بمصرع مدني في حادث سير شمال غرب بعقوبة.وقال المصدر،في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز" ، إن "مدنياً لقي مصرعه

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