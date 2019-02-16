2019/02/16 | 17:58

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فرق الدفاع المدني تخمد حريقا شرقي بغداد

العراقامن

فرق الدفاع المدني تخمد حريقا شرقي بغداد

السبت 16 فبراير 2019 - 17:17

فرق الدفاع المدني

اخمدت فرق الدفاع المدني ، اليوم السبت، حريقا اندلع بمنزل شرقي بغداد، فيما اشارت الى مصرع إمرأة كانت بداخله بعد نقلها الى المستشفى.

وقال مراسل الغدير ان" حريقا اندلع داخل دار في شارع السفير بمنطقة العبيدي شرقي بغداد"، مبينا ان "فرق الدفاع المدني توجهت الى موقع الحادث وباشرت بعمليات الاخماد".واضاف المراسل أن "الفرقة عثرت على امرأة بأنفاسها الأخيرة وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، ولكنها فارقت الحياة هناك". انتهى .



م ك

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