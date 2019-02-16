نصر الله: ان العراقيين هم الذين حسموا المعركة ضد داعش

2019/02/16 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحزب الله السيد نصرالله، اليوم السبت، ب"أننا اقوياء في مواجهة الكيان الصهيوني".

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