كومان لاعب بايرن جاهز لمباراة ليفربول بعد تبدد مخاوف الإصابة

2019/02/16 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ جاهزا لخوض مباراة ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد ليفربول بعد تبدد المخاوف بشأن إصابته أمام أوجسبورج في دوري الدرجة الأولى الألماني أمس الجمعة.

وسجل كومان هدفين عندما حول بايرن تأخره مرتين إلى فوز 3-2 لكنه أصيب في كاحله وغادر الملعب قبل نهاية اللقاء.

وابتلي اللاعب البالغ عمره 22 عاما بالإصابات في المواسم الماضية وغاب عن تتويج فرنسا بكأس العالم العام الماضي ثم أصيب في بداية موسم دوري الدرجة الأولى الالماني ليغيب لمزيد من الأشهر.

وقال بايرن في بيان “بعد فحص طبي مفصل صباح اليوم السبت تبين عدم وجود أي خطر لحسن الحظ وبالتالي سيكون كومان متاحا للعب أمام ليفربول يوم الثلاثاء”.

ويبتعد بايرن، الذي عاد إليه أيضا الحارس مانويل نوير بعد إصابة، بفارق نقطتين عن المتصدر بروسيا دورتموند الذي يزور المتذيل نورمبرج بعد غد الاثنين.

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