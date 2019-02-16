2019/02/16 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع إنعقاد مؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة عالمية واسعة تتجه الانظار صوب

مقرراته على أمل أن تسهم في دعم الدول التي تضررت من الإرهاب

وأنتصرت عليه مع تطلعات بتعزيز الأمن والإستقرار الدولي والإقليمي.

تقرير : محمد الكعبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. مؤتمر ميونيخ للأمن .. آمال بدعم دولي للعراق بعد إنتصاره على الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. مؤتمر ميونيخ للأمن .. آمال بدعم دولي للعراق بعد إنتصاره على الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).