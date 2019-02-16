وزير النقل يوجه بتخفيض اجور تاكسي مطار بغداد لهذه النسبة

2019/02/16 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير النقل عبد الله لعيبي ،السبت، بتخفيض اجور النقل لسيارات

الصالون لمشروع تاكسي المطار، من جانبي الكرخ والرصافة الى صالات مطار

بغداد الدولي وبالعكس بنسبة (٢٠٪).وقال لعيبي في بيان صحفي :" ان التخفيض طبق منذ صباح السبت واصبحت

الاجرة لسيارات الصالون المنطلقة من جانب الكرخ الى صالة المطار

وبالعكس 40000 دينار فقط ، و السيارات المنطلقة من جانب الرصافة الى

صالة المطار وبالعكس بسعر 45000 دينار فقط". واضاف ،ان "هذه الاجراءات تاتي تماشيا مع البرنامج الحكومي ومطالب

المواطنين في التخفيف من اعباء النقل في مطار بغداد الدولي ، كما انها

تعتبر ضمن سلسلة من الخطوات والاجراءات التي ستتبعها الشركة لتحقيق

تغيير واضح وحقيقي في مستوى خدمات النقل المقدمة

للمواطنين". واشار الى، ان مبادرة النقل المجاني مستمرة لحاملي تذاكر الخطوط

الجوية العراقية من ساحة عباس ابن فرناس الى صالة المطار وبالعكس.

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