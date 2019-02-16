أردوغان: من الممكن تضمين العراق ولبنان في مباحثات استانا المتعلقة بسوريا

2019/02/16 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إمكانية انضمام العراق ولبنان في محادثات استانا المتعلقة بسوريا.

وقال أردوغان، في تصريح صحفي، ان محادثات استانا تستمر كعملية إضافية لمحادثات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، مبينا انه من الممكن تضمين العراق ولبنان في تلك المفاوضات، لأن هاتين الدولتين لديهما حدودا مشتركة مع سوريا ومرتبطتان معها في مجالات مختلفة.

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