الخدمات النيابية: مافيات تقودها رؤوس كبيرة بالدولة وراء ضعف خدمة الانترنت بالعراق

2019/02/16 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة الخدمات النيابية، السبت، عن وجود “مافيات فساد” تقودها رؤوس كبيرة بالدولة وراء ضعف خدمة الانترنت بالعراق، مبينا ان اللجنة ستستدعي وزير الاتصالات في الفصل التشريعي الثاني.وقال عضو المجلس مضر السلمان لـ/ المعلومة /، إن “سعات الانترنت الداخلة للعراق قوية وبإمكانها ان تغطي الحاجة المحلية لو تم توظيفها بالشكل الصحيح”.[…]

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