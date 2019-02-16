البلطان يُنافس الدبل على رئاسة اتحاد الكرة السعودي

2019/02/16 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انحسرت المنافسة على رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الانتخابات التي ستُجرى عقب نهاية الموسم الجاري بين مرشحين رئيسيين.

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وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الجزيرة السعودية أن خالد البلطان رئيس نادي الشباب ونظيره في الاتفاق "خالد الدبل" باتا المتنافسين الأبرز على المقعد الأهم في كرة القدم السعودية.

وأفادت الصحيفة أن الاتحاد الحالي سيُكمل الموسم الجاري مع منح الأمين العام "إبراهيم القاسم" أدوارًا أكبر بعد الاقتناع بإمكانياته من جانب المسؤولين، وأن هناك توجهًا لإعادة تشكيل الاتحاد السعودي لكرة القدم بإجراء الانتخابات بعد ذلك.

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وأخيرًا قالت الجزيرة أن التحركات قد بدأت بالفعل في بعض الأندية لحشد الأصوات لاختيار البلطان أو الدبل لهذا المنصب خاصة أن القانون يمنع ترشح أحمد عيد رئيس الاتحاد السابق، وأن تلك التوجهات هي السبب خلف عدم حضور رئيس الاتحاد الحالي "قصي الفواز" ونائبه لؤي السبيعي لمقر الاتحاد.

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