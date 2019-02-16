2019/02/16 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة الصادقون فاضل جابر أن مشروع قانون اخراج القوات الاميركية المزمع تشريعه في الفصل التشريعي الثاني يشمل القوات التركية المتواجدة على الاراضي العراقية.

وقال جابر ان القوى السياسية اتفقت على مناقشة ودراسة مشروع القانون في الفصل التشريعي الثاني للبرلمان من اجل تمريره.

وأضاف أن القوات التركية تتواجد على الاراضي العراقية بطريقة غير شرعية وسيشملها القانون بالخروج من البلاد .

HA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية يشمل التركية) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية يشمل التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).