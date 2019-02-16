2019/02/16 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت مؤسسات رسمية وفصائل وأحزاب وشخصيات فلسطينية الهجوم الإرهابي، الذي استهدف الجيش المصري، قرب مطار العريش في محافظة سيناء.

وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن تضامنها ووقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربها ضد الإرهاب، وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري”.

كما، عبرت حركة فتح على لسان عضو لجنتها المركزية حسين الشيخ، عن وقوفها إلى جانب القيادة المصرية والشعب المصري الشقيق في وجه الارهاب، وإدانتها بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن المصرية في سيناء.

من جهتها، قالت حركة حماس:” إن تلك الأعمال البشعة تهدف إلى تنفيذ مخططات ومشاريع أعداء مصر وأعداء الأمة، وإدخال المنطقة في دوامة من العنف والإرهاب لتعطيل أي جهود من شأنها النهوض بها واستقرار مسيرتها، متمنين لمصر ولشعبها العزيز الخير والسلامة والأمان”.

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الاٍرهابي الآثم على الجيش المصري في العريش، مؤكدة بأن هذا الاٍرهاب لا يخدم سوى أعداء مصر واعداء الأمة العربية والإسلامية.

كما أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الضباط و الجنود المصريين، مؤكدة تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب الذي لن يطول عمره، والذي ستفشله بإرادة شعبها وعزيمة جيشها وقيادتها، و ان مصر ستتجاوز هذه المحن والتحديات التي لن تنال من دور مصر الريادي عربياً وإقليمياً ودوليا.

من جهة ثانية، قال حزب الشعب الفلسطيني :” إن الإرهاب لن ينال من أمن مصر و استقرارها، وان كل المحاولات الإرهابية هو محاولة بائسة للمساس بدور مصر ومكانتها في الإقليم و المنطقة العربية والعالم “.

وفي ذات السياق، أكد الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على دعم مصر في حربها ضد “الإرهاب”، والتضامن معها فيما تتخذه من إجراءات لتعزيز الأمن وترسيخ استقرار البلاد ضد الهجمات التي تستهدف الجيش المصري، والتي ولا تخدم سوى اعداء الامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدانه فلسطينية لهجوم سيناء الإرهابي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدانه فلسطينية لهجوم سيناء الإرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).