2019/02/16 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. عبد المهدي في معرض بغداد للكتاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. عبد المهدي في معرض بغداد للكتاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. عبد المهدي في معرض بغداد للكتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).