2019/02/16 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. عبد المهدي في معرض بغداد للكتاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. عبد المهدي في معرض بغداد للكتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).