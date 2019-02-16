السيستاني مرجعاً للسيادة

2019/02/16 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *مازن الزيدي عندما اجتاحت داعش مناطق شاسعة من العراق صيف ٢٠١٤، وانهارت ٦ فرق عسكرية في وقت واحد، وتخلى عشرات الالاف من عناصر الامن المحلي عن اداء مهامهم، لم يكن لدى الدولة العراقية سوى ايران واميركا لطلب المساعدة منهما.استجابت ايران خلال ٢٤ ساعة من سقوط الموصل، واصدرت القيادة الايرانية توجيهات عليا بفتح […]

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