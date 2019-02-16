ماجد ياسين يتحدث لـ “ناس”: هذا ما منعني من مرافقة الوفد الفني العراقي إلى السعودية!

2019/02/16 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أوضح الفنان الكوميدي ماجد ياسين، السبت، حقيقية رفضه لدعوة السعودية لمرافقة الوفد العراقي لحضور حفل أفتتاح قناة MBC عراق بالإضافة لفعاليات مهرجان شتاء طنطورة.وقال ياسين في حديث لـ”ناس”، اليوم (16 شباط 2019)، إنه ” لم توجه له دعوة لمرافقة الوفد العراقي إلى السعودية”، مبديئاً إستغرابه من “الضجة حول صحة الزيارة من عدمها”.[…]

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