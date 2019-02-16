عبدالمهدي من معرض بغداد الدولي: الكتاب لم يمت كما يقال

2019/02/16 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ان ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات شيء ايجابي والاقبال عليها مفرح ويدل على ان الكتاب لم يمت كما يقال.

جاء ذلك خلال زيارته عصر اليوم السبت، المعرض الدولي السنوي للكتاب المقام في بغداد ،وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه" حيث تجول عبد المهدي في اجنحة دور النشر واطلع على نتاجها العلمي والادبي، كما التقى بعدد من رواد المعرض وحيا المواطنين وأشاد بإقبالهم ومساهمتهم في هذه التظاهرة الثقافية".ونوه عبد المهدي خلال تجواله، ان" الناس غير ملتصقة بمواقع التواصل فقط بل هناك مصادر للعلم والمعرفة والادب تقبل عليها وتتفاعل معها".انتهى

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