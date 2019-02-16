سببان وراء تجميد برشلونة لمفاوضات تمديد عقد راكيتيتش

2019/02/16 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن أسباب تجميد برشلونة لمفاوضات تمديد عقد لاعب خط وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش، وتأجيل معالجة المسألة حتى نهاية الموسم الحالي.

الكرواتي الدولي يعلم بنية النادي عدم تمديد عقده في الموسم الجاري.



على الرغم من أن الرئيس خوان ماريا بارتوميو وعده بتحسين عقده عندما رفض الصيف الماضي عرض باريس سان جيرمان.ووفقاً لماركا هناك سببين أساسيين وراء تجميد برشلونة لمفاوضات تمديد عقد راكيتيتش، أولهما هو أن ميزانية النادي لا تسمح بذلك، في ظل ارتفاع كتلة رواتب الفريق.



وتم تجديد عقد راكيتيتش في مارس 2017 لمدة أربع سنوات، ويرى النادي أن الوقت ليس مناسباً لمنحه عقداً جديداً.من جهة آخرى النادي متمسك بوعده لراكتيتش لكن سيتم فتح المفاوضات من جديد من 30 يونيو عندما تبدأ السنة المالية الجديدة.



ووعد النادي له هو أنه سيضع بعين الاعتبار العروض التي توصل بها.والسبب الثاني أنه في الوقت نفسه ، راكيتيتش ملتزم مع برشلونة ويفضل خيار التأجيل لنهاية الموسم لتقييم وضعه في الفريق بشكل أوضح ومن ثم تحليل المستقبل.حقيقة أن فالفيردي قد جدد عام آخر مع برشلونة هو الخبر السار.



المدرب راهن دائماً بشكل كبير على اللاعب وكان مفتاح عدم مغادرته الصيف الماضي.راكيتيتش واثق بكلمة الرئيس.



وقال وكيل أعماله ، أرتورو كاناليس ، قبل أيام قليلة من إيطاليا إنه من المستحيل عليه المغادرة خلال الصيف.انتهى

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