مسرور البارزاني يبحث مع وزير الدفاع البريطاني آخر تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية

2019/02/16 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلبحث مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم السبت، 16 شباط، 2019، مع وزير الدفاع البريطاني، كافن وليامسن، آخر تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد حالياً في ألمانيا.وأفاد بيان بأن "‎مسرور البارزاني اجتمع اليوم السبت المصادف 16/2/2019 خلال ثاني أيام المؤتمر الأمني المنعقد في ميونيخ مع كافن وليامسن، وزير دفاع بريطانيا". وأضاف أنه "‎جرى خلال الاجتماع بحث أهم تطورات المنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وبريطانيا".‎وقدم مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان شكره لوزير الدفاع البريطاني "لمدهم قوات البيشمركة بالتدريبات العسكرية اللازمة، و أكد على أن القضاء على خطر إرهابيي داعش يتطلب المساعدة المستمرة من قوات التحالف الدولي"، وفقاً لما ورد في البيان.‎في المقابل، أشار وزير الدفاع البريطاني إلى "العلاقات القوية التي كانت دائما تجمع بين شعب كوردستان و بريطانيا"، مضيفاً أنهم "سيستمرون في تقديم مساعداتهم لإقليم كوردستان".‎كما جرى خلال اللقاء "الحديث حول الاوضاع الآنية في سوريا و تطوير الاتفاقية الطويلة الأمد، بهدف الحد من تردي الأوضاع و استمرار الصراعات، واتفق الطرفان على ضرورة ضمان تأمين مستقبل حقوق المكونات بما فيها حقوق الشعب الكوردي في ذلك البلد".وانطلقت، النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن، أمس الجمعة، وتستمر حتى 17 شباط الجاري، بمشاركة رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلاً عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.ويترأس مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، وفد إقليم كوردستان المشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن والذي يضم المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، وممثل حكومة الإقليم في ألمانيا، دلشاد البارزاني.

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