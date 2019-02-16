حكام العراق.. الحب لإيران والخوف من أميركا

2019/02/16 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد الكيلاني ما كان يبعث على خيبة الأمل في نفوس أهل العراق أن الإرهاب الإيراني الذي بدأ منذ وصول الخميني إلى السلطة،

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