2019/02/16 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمرت وحدات الجيش السوري ،السبت، 3 مواقع لإرهابيي “جبهة النصرة” في ريف حماة الشمالي.وقال مصدر عسكري ان “وحدات الجيش دمرت 3 مواقع لإرهابيي “جبهة النصرة” في أطراف بلدات قلعة المضيق وحرش القصابية ومعرة النعمان ردا على استهدافهم بالقذائف محطة كهرباء محردة “.وأضاف: “أضرار مادية كبيرة نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بقذيفتين صاروخيتين على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يدمر 3 مواقع لإرهابيي “جبهة النصرة” في ريف حماة الشمالي alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يدمر 3 مواقع لإرهابيي “جبهة النصرة” في ريف حماة الشمالي) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يدمر 3 مواقع لإرهابيي “جبهة النصرة” في ريف حماة الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).