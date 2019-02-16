2019/02/16 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..سيطرت وحدات الجيش اليمني ،السبت، على عددا من التباب شرق جبل جحفان في قطاع جيزان.وقال مصدر عسكري ان “عدداً من المسلحين الذين استأجرهم النظام السعودي، سقطوا بين قتيل وجريح خلال عملية هجومية شنها الجيش اليمني على مواقع كانت تحت سيطرة المسلحين شرق جبل جحفان بجيزان”.وأضاف المصدر أن “الجيش اليمني اغتنم اسلحة وعتاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش اليمني يسيطر على عددا من التباب في جيزان alansaar.

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