هيأة المنافذ: ضبط مسافر عراقي بحوزته أقامة دنماركية مزوره في مطار النجف

2019/02/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اكدت هيأة المنافذ الحدودية اليوم السبت، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته "جواز سفر عراقي مع أقامة دنماركية مختومة بأختام مزوره " في

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