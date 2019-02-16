عصام الدخيل: حيتان السياسة وراء سرقة الأموال المخصصة لدعم الفرق الرياضية في الانبار

2019/02/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتهم رئيس نادي الرمادي الرياضي بمحافظة الانبار عصام الدخيل، اليوم السبت، بما اسماهم “حيتان السياسة” بسرقة المبالغ المالية المخصصة للفرق الرياضية ما انعكس سلبا على

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