خبير امني: أميركا مصرة على إعادة داعش إلى العراق لبقاء قواتها

2019/02/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الخبير ان "القوات المسلحة والحشد الشعبي ازدادوا تنظيما وقوة ولكن الحماس أصبح اقل بسبب الشعور بالمظلومية وعدم الاهتمام ".

واوضح الخبير ان " العراق لم يحول النصر على داعش الى انجاز سياسي ينعكس على الاداء ومكافحة الفساد لذلك لم يحدث تغيير في الحكومة وأداءها".

وبين ان " النشاط الداعشي الجديد متزامن مع أدلة على عودة البعثيين وتحركاتهم ومؤتمراتهم واختراقهم للحكومة والمؤسسات المختلفة".

ودعا "الحكومة بجدية لمواجهة داعش وتطوير الحرب الأمنية التي تستهدف فلوله وحواضنه وخلاياه النائمة"مطالبا الحكومة متابعة نشاط بقايا النظام السابق بعمل أمنى رصين وتفعيل القوانين بهذا الصدد ".

انتهى .



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