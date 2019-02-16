رياضة الانبار: حيتان السياسة وراء سرقة الأموال المخصصة لدعم الفرق الرياضية

2019/02/16 | 19:00

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الانبار : سومر نيوز

أتهم رئيس نادي الرمادي الرياضي بمحافظة الانبار عصام الدخيل، السبت، بما اسماهم “ح...

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