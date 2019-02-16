الخدمات النيابية: مافيات تقودها رؤوس كبيرة بالدولة وراء ضعف خدمة الانترنت بالعراق

2019/02/16 | 19:00

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بغداد :سومر نيوز

كشفت لجنة الخدمات النيابية، السبت، عن وجود “مافيات فساد” تقودها رؤوس كبيرة بالدولة...

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