عبد المهدي: ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات شيء ايجابي والاقبال عليها مفرح

2019/02/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، أن ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات شيء ايجابي، مشيرا الى أن الاقبال عليها مفرح.وقال عبد المهدي خلال زيارته للمعرض الدولي للكتاب في بغداد، بحسب بيان لمكتبه وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات شيء ايجابي والاقبال عليها مفرح ويدل على ان الكتاب لم يمت كما يقال".

وأضاف أن "الناس غير ملتصقة بمواقع التواصل فقط بل هناك مصادر للعلم والمعرفة والادب تقبل عليها وتتفاعل معها".

وانطلقت فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب في (7 شباط 2019) بمشاركة المئات من دور النشر العربية والاجنبية، التي اشادت بمستوى التنظيم والاقبال الجماهيري الكبيرين للاهتمام بغذاء العقل، "الكتاب".

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