تقرير سيجعلك تتوقف عن استخدام سماعات الرأس

2019/02/16 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن جيلا كاملا من مستخدمي سماعات الرأس يضر بسمعه، باستخدام مشغلات صوتية لا تحد من المستويات الخطرة من الضوضاء.



وقد أطلقت المنظمة مبادرة تحت شعار « لنجعل الاستماع مأمونا» في مسعى لتحسين ممارسات الاستماع ولا سيما في صفوف الشباب، الذين يتعرضون للموسيقى والأصوات الأخرى في أماكن الترفيه الصاخبة.

وفي السياق ذاته يقول الدكتور وائل صفوت، مستشار منظمة الصحة العالمية للتوعية الصحية، إن استخدام سماعات الأذن له تأثيران في غاية الخطورة على الإنسان الأول كهرومغناطيسي على الأعصاب التي توصل الصوت إلى المخ، والتأثير المباشر على عضم الأذن المسئول عن نقل الصوت من الأذن على عصب السمع وهو ما يتسبب في مشاكل على المدى الطويل.

وأضاف الدكتور وائل صفوت، أن منظمة الصحة العالمية، كونت لجنة لدراسة مشاكل ومخاطر استخدام وسائل التكنولوجية السمعية والكهرومغناطيسية على صحة الإنسان، أوضحت أنها تؤثر سلبا على صحة الجسم مباشرة.

وأشار صفوت إلى أن هناك أبحاثا تتحدث عن علاقة «سرطان المخ»،و «السرحان»، تتسبب فيها هذه الوسائل التكنولوجية السمعية.

وحذر خبراء في الأمم المتحدة في مجال الصحة من أن أكثر من مليار شخص تتراوح أعمارهم بين الـ12 و35 قد يواجهون خطر الإصابة بالصمم وفقدان السمع بسبب تعرضهم للأصوات العالية مثل الموسيقى المشغَّلة على هواتفهم الذكية.

وأصدر الخبراء مبادئ توجيهية جديدة لاستخدام الهواتف الذكية بشكل أكثر أمانًا، وتتضمن هذه التوصيات لمنع الإصابة بالصمم والأمراض المرتبطة به، مثل طنين الأذن، الاعتماد على وظائف توفرها الأجهزة الذكية، إذ تراقب المستوى الصوتي وطول الزمن الذي يقضيه المستخدمون في الاستماع للموسيقى، وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

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