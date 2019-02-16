همام حمودي يدعو الحكومة لمراجعة الخطط الأمنية بالمناطق المحررة

2019/02/16 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المجلس الاعلى الاسلامي الحكومة الى دور حازم تجاه الخروقات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق المحررة.

واعرب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي في بيان، عن مواساته لأسر الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الحوادث المؤسفة، مشددا على أهمية مراجعة الخطط الأمنية في التعاطي مع الخلايا النائمة، وتكثيف الجهد الاستخباري، لحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحسم الأحكام القضائية بخصوص المعتقلين والمدانين بجرائم ارهابية.

وأبدى حمودي أسفه لتعاطي بعض السياسيين مع الخطاب العاطفي وثقافة الكراهية المغلفة بشعارات وطنية، محذرا من خطورة هذا التصعيد، مطالبا جميع القوى الوطنية بتحمل مسؤوليتها في الوقوف بوجه هذه الممارسات، وردع كل من يرهن بقائه ببقاء العنف والكراهية.

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