ليفانتي يقسو على مستضيفه سيلتا فيغو ويهزمه برباعية

2019/02/16 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح خوسي لويس موراليس التسجيل لليفانتي في الدقيقة 20 وأضاف خورخي مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 40 وعاد موراليس وأحرز الهدف الثاني له والثالث لليفانتي في الدقيقة 62.وقلص مينديز الفارق بإحرازه هدف سيلتا الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز بورخا مايورال رابع أهداف الضيوف في الدقيقة 89 من اللقاء.وأصبح رصيد ليفانتي 30 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً، فيما تجمد رصيد سيلتا عند 24 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتاً.

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