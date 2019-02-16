نقيب المعلمين يعلن عدد المعلمين والمدرسين المشاركين بإضراب الأحد والاثنين

2019/02/16 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني ، السبت، عن مشاركة أكثر

من 750 ألف معلم ومدرس بعموم العراق بإضراب يومي الأحد والاثنين،

كاشفا عن تهديد مدير تربية الانبار للمعلمين الذين سيشاركون بالإضراب

بعقوبات إدارية.وقال السوداني في حديث صحفي، إن “الإضراب سيكون بعموم محافظات العراق

عدا إقليم كردستان ومن ثم معاودة العمل بشكل طبيعي يوم الثلاثاء”.وأضاف ان “أكثر من 750 الف معلم ومدرس سيشاركون بالإضراب وهناك إجماع

من كافة نقابات المهن الأخرى لتأييد مطالب نقابة المعلمين”.وأوضح ان “إنباء وردت تفيد بتهديد مدير عام تربية الانبار الكوادر

التعليمية بالمحافظة بعقوبات إدارية لمن يشارك بالإضراب”، مبينا ان

“النقابة ستتخذ إجراءاتها في الانبار لنجاح الإضراب”.وتابع ان “مطالب المعلمين تتلخص بزيادة الرواتب وتعديل المناهج

الدراسية وحال الأبنية المدرسية وتطوير واقع المعلمين”، مبينا ان

“النقابة سيكون لها مواقف لاحقة في حال لم تنفذ مطالبهم”.وافاد ان “تحالفي سائرون والفتح ابلغا النقابة تأييدهم لمطالب النقابة

والعمل على إسنادها بتشريعات قانونية في البرلمان”.

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