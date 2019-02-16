عضو في الأمن النيابية يحذر من عدوان صهيوني محتمل على العراق

2019/02/16 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر العضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي من عدوان صهيوني محتمل على العراق.

ودعا الغانمي إلى عدم الاستهانة بالتهديدات الصهيونية وأخذ الاحتياطات اللازمة من أجل إفشال أي عدوان، مؤكدا أن التهديدات مستمرة وتتحرك بأشكال مختلفة، سواء من خلال دعم الجماعات المسلحة أو غيرها من الطرق غير الشرعية لاستهداف العملية السياسية في العراق.

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