خاص | الفتح: المقاومة راسخة بانتمائها الى ارضها

2019/02/16 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

عزا النائب عن تحالف الفتح، فاضل جابر، اليوم السبت، فشل مؤتمر وارسو في تشكيل جبهة معادية لايران ومحور المقاومة الى تغيير موازين القوى الدولية والاقليمية.

وقال جابر في حديث خص به "الاتجاه برس"، ان "موازين القوى العالمية تغيرت واصبح العالم لا يحكمه قطب واحد كالسباق"، مبينا ان "الجميع اتجه نحو البحث عن المصالح ومراعات الجانب الاقتصادي".

واضاف "لدينا قوة اقتصادية تراعي مصالحنا، قادرة على قلب موازين القوى"، مبينا ان "المقاومة ثابتة وراسخة بانتمائها الى الارض ومبادئها".

واوضح ان "ايران برؤيتها وسياستها المحورية اصبحت قوة صاعدة ولها دور كبير في التوازنات الاقليمية والدولية".

HN

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