كتائب حزب الله تؤكد فشل مؤتمر وارسو وتهاجم المشاركين فيه

2019/02/16 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله فشل مؤتمر وارسو لتحشيد تحالف دولي واسع ضد الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة.

بيان للمقاومة الاسلامية، ذكر ان مؤتمر وارسو لم يستجب له غير الدول والكيانات والشخصيات الذيلية والمتآمرة على أمن منطقتنا وقضاياها المصيرية، فيما اشار الى تعدي المجتمعين كل الخطوط الحمر بالتحالف مع الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، مبينا انهم مصدر الشر في العالم.

واكد البيان ان المشاركين في وارسو، انتقلوا بالعلاقة مع الكيان الصهيوني إلى مرحلة الخيانة المعلنة .

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