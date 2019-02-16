لماذا لم يستغل نفط صلاح الدين حتى الآن؟

2019/02/16 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… بينت النائبة عن محافظة صلاح الدين منار عبد المطلب، السبت، أسباب عدم استغلال الحكومة الاتحادية لنفط المحافظة رغم كفاءته وحجمه الكبير الذي يضاهي الحقول النفطية في ميسان والبصرة.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الآبار النفطية في محافظة صلاح الدين تقع في منطقة سيد غريب حيث إن هذه المنطقة تعد […]

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