التضامن النجفي يقهر الميناء في الدوري السلوي

2019/02/16 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… حقق فريق التضامن النجفي، فوزاً صعباً على نظيره الميناء بنتيجة 94-92، في المواجهة التي اقيمت على قاعة النجف في إطار منافسات الدور السادس من المرحلة الثانية للدوري الممتاز بكرة السلة.وبدأ الميناء المواجهة بقوة بعدما حسم الربع الاول لمصلحته بنتيجة 25-22، لكنه تراجع في الربع الثاني الذي انتهى لصالح التضامن بنتيجة 24-19.[…]

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