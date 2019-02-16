2019/02/16 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

طلق تطبيق واتساب ميزة أمنية جديدة، تمنع الآخرين ممن قد يتمكنون من الدخول إلى جهازك، من التلصص على رسائلك في واتساب، وفق ما ذكرت مجلة “فوربس” الأميركية.





ويتطلب تفعيل ميزة

الأمان الجديدة تنصيب أحدث إصدار من تطبيق واتساب (2.19.20).



وإن كان تحديث التطبيق

على جهازك يحدث تلقائيا، فيمكنك التأكد من الإصدار الأخير من خلال الضغط على

“الإعدادات” ثم “المساعدة”، حيث ستجد اسم آخر نسخة من واتساب على

شكل صورة أعلى الشاشة.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتساب يطلق ميزة أمنية جديدة.. إليك طريقة تفعيلها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتساب يطلق ميزة أمنية جديدة.. إليك طريقة تفعيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).