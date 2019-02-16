تفاصيل تحرير مخطوفين من داعش في صحراء الأنبار

2019/02/16 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

تمكنت القوات الأمنية بمساندة العشائر، اليوم، من تحرير مواطنين خطفا من قبل تنظيم داعش في صحراء الأنبار الغربية.

وقال مدير ناحية

الحقلانية التابعة لقضاء حديثة دحام محمد هلال في ,تصريحات صحفية ,اليوم السبت, إن

“القوات الامنية والعشائر تمكنت من تحرير اثنين من المختطفين الذين تم اختطافهم من

قبل داعش في صحراء الانبار الغربية يوم أمس”.

وأضاف هلال أن “الجيش العراقي والعشائر عثرت عليهما

مُقيّدَيْنِ في أحد المنازل المتروكة بالقرب من قرية المدهم جنوبي حديثة”.



وأضح أن

اللذين تم تحريرهما “خالد هذال جابر، وخطاب خليف جابر”.

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