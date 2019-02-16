بيراميدز: نواجه ألعاب نفسية ونتفق مع الجونة على شروطه

2019/02/16 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أكد أحمد عفيفي؛ المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، اتفاق ناديه مع طلب الجونة باستقدام حكام أوروبيين، لإدارة مواجهة الفريقين المقبلة، مشيرًا إلى رفض الحكام العرب والمصريين.

وكان الجونة قد خطاب الاتحاد المصري رسميًا اليوم السبت، لإخباره بالتحفظ على تعيين حكامًا عرب أو من قارتي آسيا أو أفريقيا، لمواجهة بيراميدز.



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عفيفي قال في تصريحاته للصفحة الرسمية لناديه: " نحترم جميع الحكام المصريين ونسعى لتجنيبهم الضغوط التي تمارس عليهم بإشعارهم أن بيراميدز تتم مجاملته لمجرد أنه يتم الاستجابة لطلباته المنطقية والتي تحفظ حقوق الجميع ولا تخل بتكافؤ الفرص لذلك أرسلنا خطابا لاتحاد الكرة منذ فترة طويلة نطلب فيه حكامًا أجانب".



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وأضاف: "من حق أي نادي يطلب ما يراه يحقق مصلحته لكن طلب الجونة لم يأت بأي جديد فقد طلبنا الطلب ذاته من اتحاد الكرة في خطاب رسمي قبل أيام، أرسلنا خطابًا يوم 14 فبراير نطلب فيه حكامًا أوروبيين أسوة بما حدث في مباراتنا مع سموحة والتي أدارها الحكم الصربي نوراك سيموريتش، وذلك لحماية جميع حكامنا المصريين والعرب من الضغوط، علمًا بأن نادي بيراميدز يتحمل تكاليف كل الحكام الذين يديرون مبارياته".

المتحدث الرسمي لبيراميدز اختتم: "الألعاب النفسية تمارس في كل مكان في العالم بين مسؤولي الأندية لخلق مناخ يوحي بمجاملة نادٍ بعينه وهو ما تمارسه أندية كثيرة مع نادي بيراميدز إلا أننا لو جنبنا التصريحات ودققنا في المواقف الرسمية سنجدها تؤكد يوم تلو الآخر أن نادي بيراميدز وإن كان قويًا في المطالبة بحقوقه إلا أنه لم يحصل في أي يوم على ما هو أكثر من حقه".

يذكر أن بيراميدز اعتاد على استقدام حكام أجانب لمبارياته على نفقته الخاصة في كافة مبارياته بالدوري والكأس.

ويحتل الجونة المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يحل بيراميدز ثانيًا بـ45 نقطة.

الجميع يتسابق من أجله ! 👌داخل الملعب يحاول اللاعبون السباق معه، وخارج الملعب عدسات كاميرات المصورين تتسابق نحوه ✨📸ضع سماعة الأذن واستمتع بأصوات الكاميرات أثناء التقاطها صور لـ"ميسي"👂📷(📽: @Benayadachraf) pic.twitter.com/XDU8ov81b1— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ فبراير ٢٠١٩

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