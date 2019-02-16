English | كوردى


مصرع قيادي في الحشد الشعبي بحادث سير بين البصرة وذي قار
2019/02/16 | 19:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصرع قيادي في الحشد الشعبي بحادث سير بين البصرة وذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرع قيادي في الحشد الشعبي بحادث سير بين البصرة وذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا