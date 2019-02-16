الرياضة النيابية تطالب بتأجيل انتخابات الاولمبية : لن نتهاون باتخاذ كل ما يلزم

2019/02/16 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… طالبت لجنة الشباب والرياضة النيابية اليوم السبت بتأجيل انتخابات اللجنة الاولمبية لفترة قصيرة لانهاء الاختلاف في وجهات النظر بين اللجنة والحكومة .

وقال عضو اللجنة النائب ديار برواري في بيان له تلقته (المستقلة)… ان “لجنة الشباب والریاضة النیابیة اجتمعت اليوم واتخذت العدید من القرارات المتعلقة بعمل وادارة اللجنة وبرنامج عمله، وفيما یتعلق بموضوع انتخابات المكتب التنفیذي للجنة الاولمبیة العراقیة المزمع عقدها الیوم”.

واضاف انه “في الوقت الذي نشهد فیه اجراء انتخابات المكتب التنفیذي للجنة الاولمبیة العراقیة، وجدت اللجنة بان الارضیة القانونیة غیر متوفرة وتم ٳهمال اٳصدار قانون هذه اللجنة ما جعل وضعها القانوني غیر شرعي”.

واوضح ان “اللجنة ذكرت بان الانتخابات كان من المفترض ان تجری بعد تشریع القانون الخاص باللجنة الاولمبیة، لكن اجرائها بدون تشریع القانون المذكور سوف یفتح الباب امام الطعن بقانونیتها محلیا و یجعل هذا الملف صراعا غیر مثمر یؤثر سلبا علی الاستقرار وتطور لحركة الریاضیة الاولمبیة العراقیة واستعداد ومشاركات المنتخبات العراقیة في المحافل الدولیة”.

وبين ان “اللجنة ذكرت خلال اجتماعها اليوم بانها لاتريد ان نفقد احترام وتعاون الهیئات الاولمبیة الدولیة ونعمل من اجل الالتزام بكل متطلباتها مع مراعات القوانین العراقیة النافذة”، مبينا “كنا نفضل ان یكون هناك اجماع رأي واتفاق من اجل تمریر القانون واعطاء الشرعیة للجنة قبل اجراء الانتخابات، وكنا سنوفر ارضیة قانونیة مناسبة مع كل الجهات المعنیة بذلك ونمنع ایة صعوبات او تجاذبات غیر مطلوبة، لذا تطلب لجنتنا بتاجیل الانتخابات لفترة قصیرة، لاعطاء مزید من الوقت وایجاد حلول مناسبة لانهاء الاختلاف في الرؤی بین الحكومة العراقیة والاولمبیة الوطنیة حول الازمة الحالیة”.

وتابع انه “استنادا لدورنا الرقابي وفق الدستور، سوف نراقب عن قرب جمیع الاجراءات التي ستقوم بها اللجنة الاولمبیة الوطنیة العراقیة ولن نتهاون في اتخاذ كل ما یلزم من قرارات قانونیة ومالیة من اجل توجیه الریاضة بالاتجاه الصحیح”.

وختم “ستقوم لجنتنا بتكثیف جهودها مع الجهات المختصة من الاجل الاسراع بتشریع قانون اللجنة الاولمبیة الوطنیة العراقیة والقوانین ذات الصلة، بعد الانتهاء من تحدید رئاسة لجنتنا، علی ان تبدي الاولمبیة الوطنیة المرونة اللازمة وسیكون معیارنا التشریعي القوانین العراقیة والمیثاق الاولمبي الدولي”.



(النهاية)

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