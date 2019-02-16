مطالبات نيابية بإضافة مخصصات خطورة لموظفي المهن الصحية ورفع التسكين عن رواتبهم

2019/02/16 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعا النائب عن كتلة النهج الوطني ، جمال المحمداوي، اليوم، الى رفع التسكين عن موظفي المهن الصحية وإنصاف هذه الشريحة المهملة وظيفياً أسوة بأقرانهم في باقي الوزارات.وقال المحمداوي في بيان تابعه “ناس” السبت (16 شباط 2019)، “تعاني هذه الفئة من موظفي وزارة الصحة العراقية من ظلم وتهميش وتجاهل واضح فيما يخص […]

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