ايران تتهم باكستان بالوقوف وراء تفجير زاهدان.. إسلام آباد لم تعلق

2019/02/16 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس على خلفية الانفجار الذي استهدف حافلة تابعة للحرس الثوري الايراني، الاسبوع الماضي، والتي راح ضحيته نحو (40) عنصرا، اتهمت ايران، باكستان بالوقوف وراء التفجير، في حين ان اسلام اباد لم تعلق عليها.وأكد المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء يحيى صفوي، ضرورة ان تتحمل الحكومة الباكستانية وجهاز المخابرات الباكستانية ISI […]

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