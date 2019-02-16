موارد ميسان : مليار متر مكعب من المياه خزين هور الحويزة

2019/02/16 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مديرية الموارد المائية في ميسان، السبت، عن وجود أكثر من مليار متر مكعب من المياه خزين مائي في هور الحويزه بمساحة تمتد أكثر من 1022 كم مكعب.وقال معاون مدير الموارد علي فالح لـ/المعلومة /، إن “نسبة الإغمار لهور الحويزة في محافظة ميسان تجاوزت الـ95% وعلى مساحة تجاوزت الـ 1022 كم […]

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