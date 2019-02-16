2019/02/16 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ أمانة بغداد يحقق فوزاً مستحقاً على النجف

16/02/2019 19:07:00 PM |

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واع/النجف/م.ا

خطف فريق أمانة بغداد، فوزا مستحقا من مضيفه فريق النجف، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب النجف الدولي، لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري العراقي الممتاز.

وجاءت أهداف أمانة بغداد عن طريق اللاعب مصطفى كريم هدفين، في الدقيقتين 40، و69، ليبتعد الفريق عن المناطق المهددة بالهبوط، لا سيما أن المباراة كانت خارج الديار.

ورفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة 17 في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 18 في المركز الثالث عشر.

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