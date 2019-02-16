وفاة القيادي في الحشد الشعبي داغر الموسوي في حادث مرسف

2019/02/16 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي القيادي في الحشد الشعبي داغر الموسوي، اليوم السبت، اثر حادث مروري مؤسف.وذكر مصدر لوكالة وطن ان” القيادي في الحشد داغر الموسوي تعرض اليوم، الى حادث مروري على الطريق السريع، وتوفي بعد نقله الى مستشفى الفيحاء بالبصرة”.

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